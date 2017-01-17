Свендсен не выйдет на старт индивидуальной гонки в Антерсельве
Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен не выступит в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира.
Причиной такого решения четырехкратного олимпийского чемпиона стали проблемы со здоровьем.
В составе команды его заменит Вегард Бьорн Йермунсхауг, сообщает Retten.
- Будет здорово вновь выступить на Кубке мира. В гонке с четырьмя рубежами могут быть любые неожиданности, но я уже прилично стреляю, и если попаду в первую тридцатку, буду доволен, – заявил Йермунсхауг.
Напомним, мужская индивидуальная гонка в Италии состоится 20 января.
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