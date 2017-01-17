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«Тосно» на первом сборе в Турции сыграло вничью с «Нефтчи»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Товарищеский матч между «Тосно» и «Нефтчи», который прошел в турецком Белеке, завершился вничью - 2:2 (1:1).

В составе тосненцев голы забили Александр Кутьин (с пенальти) и Евгений Марков. У азербайджанского клуба авторами забитых мячей стали Роман Кардосо и Мурад Агаев, сравнявший счет на последней минуте с пенальти.

Состав «Тосно» на первый тайм: Лукичев (Байчора, 30), Дугалич, Никитин (игрок на просмотре), Абазов, Богаев, Макаров, Кашчелан, Галиулин, Чиркин, Кутьин, Милевский. 

Состав «Тосно» на второй тайм: Байчора (Нигматуллин, 59), Гарбуз, Сухарев, Дугалич, Богаев, Альшин, Палиенко, Мухаметшин, Причиненко, Марков (Макаров, 80), Киреенко. 

23 января подопечные Дмитрия Парфенова встретятся в Турции с румынским клубом «Политехника». Команда завершит сбор 25 января. Всего у тосненцев запланировано в Турции три сбора.

Напомним, «Тосно» занимает второе место в первенстве ФНЛ, имея в активе 49 очков после 24 туров. 

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