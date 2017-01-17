Иван Ракитич: Если бы мне пришлось прыгать с моста ради Энрике, сделал бы это без всяких раздумий

Гонсало Игуаин: Месси или Роналду? Лично мне ответить на этот вопрос очень просто

Форвард «Ювентуса» и сборной Аргентины Гонсало Игуаин, который ранее выступал за мадридский «Реал», сравнил нападающего «сливочных» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.