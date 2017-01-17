Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Гана1 : 0Уганда
Баскетбол  Нижний Новгород9 : 8Летувос Ритас
Гандбол  Россия- : -Франция
Хоккей  Спартак0 : 0Слован
Футбол  Мали- : -Египет
Футбол  Интер- : -Болонья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Иван Ракитич: Если бы мне пришлось прыгать с моста ради Энрике, сделал бы это без всяких раздумий

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич оценил роль в своей карьере наставника сине-гранатовых Луиса Энрике, отметив, что он перешел в стан каталонского клуба из «Севильи» по инициативе тренера.

«Луис Энрике помог мне обрести уверенность и спокойно работать на тренировках. Именно он стал инициатором моего перехода в «Барселону». Если бы мне пришлось прыгать ради него с моста, сделал бы это без всяких раздумий. Энрике умеет лишь взглядом или улыбкой помочь вам добиться успеха», – сказал игрок сборной Хорватии.

Готовы побить трансферный рекорд. «Сити» решил приобрести Лионеля Месси

Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду. Обзор 18-го тура испанской Примеры

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гонсало Игуаин: Месси или Роналду? Лично мне ответить на этот вопрос очень простоФорвард «Ювентуса» и сборной Аргентины Гонсало Игуаин, который ранее выступал за мадридский «Реал», сравнил нападающего «сливочных» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.Готовы побить трансферный рекорд. «Сити» решил приобрести Лионеля МессиГотовы побить трансферный рекорд. «Сити» решил приобрести Лионеля Месси«Советский спорт» разбирается, почему нападающий не торопится продлевать контракт, и предлагает варианты его дальнейшей карьеры.«Манчестер Сити» готов побить трансферный рекорд ради приглашения МессиФорвард «Барселоны» Лионель Месси может воссоединиться с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити». Об этом сообщает издание The Sun.Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду. Обзор 18-го тура испанской ПримерыСпектакль Рамоса и грязный поступок Роналду. Обзор 18-го тура испанской Примеры«Советский спорт» представляет подборку главных событий прошедшего тура чемпионата Испании.«Барселона» и «Атлетико» поборются за Диего КостуФорвард «Челси» Диего Коста может покинуть английский клуб. Об этом сообщает издание The Independent.Поль Погба: Мог стать игроком «Барселоны» или «Реала», но я прислушался к своему сердцуПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба объяснил, почему решил вернуться в «Манчестер Юнайтед», цвета которого он защищал с 2009 по 2012 гг.Алексис Санчес получит миллион евро штрафа и условный срок за неуплату налогов в ИспанииФорвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес сознался в налоговых нарушениях во время его выступления за «Барселону». Футболист, вероятнее всего, получит серьезный штраф.Шакира хочет, чтобы Пике стал игроком лондонского клубаЗащитник «Барселоны» Жерар Пике может вернуться в чемпионат Англии. Об этом сообщает испанское издание Don Balon.Рональд Куман: Месси умеет то, что Криштиану никогда не делалГлавный тренер «Эвертона» Рональд Куман назвал форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком всех времен.Рауль: Приятно каждый день наслаждаться голами Месси в примереЛегенда мадридского «Реала» нападающий Рауль признался, что ему доставляет удовольствие наблюдать за игрой лидера «Барселоны» Лионеля Месси.«Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» благодаря голам Суареса и МессиМатч 18-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Барселоны».Президент «Барселоны»: Продление контракта с Месси? По этому поводу нет никаких беспокойствПрезидент «Барселоны» Жозеп Бартомеу попытался успокоить поклонников каталонского клуба, что его главная звезда Лионель Месси может покинуть команду.Месси расстроен тем, что из-за комментария о нем уволили директора «Барселоны»«Барселона» уволила с поста директора клуба Пере Гратакоса за высказывание в адрес аргентинского нападающего Лионеля Месси. Сам футболист недоволен таким решением.Срна принял решение остаться в «Шахтере»Многолетний капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна заявил о том, что он не станет игроком «Барселоны».День в истории. Виктору Вальдесу – 35 лет!14 января свое 35-летие отмечает известный испанский вратарь Виктор Вальдес, ныне выступающий за английский «Мидлсбро».«Барселона» уволила директора клуба за комментарий о МессиФутбольный клуб «Барселона» отправила в отставку директора клуба Пере Гратакоса за высказывание в адрес аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает официальный сайт каталонской команды.«Зенит» – прибылен, ЦСКА – убыточен. Что говорит нам отчет УЕФА«Зенит» – прибылен, ЦСКА – убыточен. Что говорит нам отчет УЕФАВ них содержится немало интересных фактов, которые и приводит «Советский спорт».Полузащитник «Барселоны» Туран согласовал трехлетний контракт с китайским клубомПолузащитник «Барселоны» и сборной Турции Арда Туран переедет этой зимой в чемпионат Китая. Об этом сообщает Fanatik.Александр Шмурнов: Месси все делает правильно, пусть на церемонии ФИФА ездят те, кто любит красоватьсяРоссийский комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оценил игру нападающего Лионеля Месси, поддержав решение игрока не ехать на церемонию вручения наград от ФИФА.«Зенит» вошел в топ-20 европейских клубов по общей сумме зарплат игроковУЕФА опубликовала данные по заработным платам, которые европейские клубы выплатили своим игрокам в сезоне 2015/2016.
Главные новости
Футбол
Официально: Девич перешел в «Ростов»
Футбол
Боккетти продлил контракт со «Спартаком» до 2020 года
Футбол
Санья оштрафован на 40 тысяч евро за сообщение в социальной сети
Биатлон
Биатлонисты предлагают штрафовать нарушителей антидопинговых правил на 1 миллион евро
MMA
Макгрегор будет выпускать лосьоны для бритья и откроет парикмахерскую
Футбол
«Челси»: Нам ничего не известно о том, что Слуцкий может занять какую-то должность в нашем клубе
Футбол
Луис Адриано: Безусловно, цель – быть на первом месте
Футбол
«Манчестер Сити» готов побить трансферный рекорд ради приглашения Месси
Биатлон
Пройс и Гесснер не выступят на этапе Кубка мира в Антерсельве
Хоккей
Гол Овечкина в ворота «Финикса» включен в список лучших моментов в истории НХЛ
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Иван Ракитич
Иван Ракитичвсе новости
Луис Энрике
Луис Энрикевсе новости