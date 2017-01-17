Иван Ракитич: Если бы мне пришлось прыгать с моста ради Энрике, сделал бы это без всяких раздумий
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич оценил роль в своей карьере наставника сине-гранатовых Луиса Энрике, отметив, что он перешел в стан каталонского клуба из «Севильи» по инициативе тренера.
«Луис Энрике помог мне обрести уверенность и спокойно работать на тренировках. Именно он стал инициатором моего перехода в «Барселону». Если бы мне пришлось прыгать ради него с моста, сделал бы это без всяких раздумий. Энрике умеет лишь взглядом или улыбкой помочь вам добиться успеха», – сказал игрок сборной Хорватии.
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