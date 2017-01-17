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Магдалена Нойнер: Дальмайер снова может выиграть 5 медалей на чемпионате мира

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12-кратная чемпионка мира Магдалена Нойнер оптимистично оценила перспективы лидера нынешней сборной Германии Лауры Дальмайер в текущем сезоне.

- Пять медалей Лауры, как и в прошлом году – это вполне возможно. Спринт, гонка преследования и масс-старт - это ее гонки. В индивидуальной гонке, с учетом хорошей стрельбы, у Дальмайер тоже есть все шансы на успех. В эстафете у немецкой команды также хорошие перспективы, - заявила Нойнер в интервью SID.

Напомним, чемпионат мира по биатлону-2017 пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля. 

Магдалена Нойнер завершила спортивную карьеру в 2012 году. 


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