Магдалена Нойнер: Дальмайер снова может выиграть 5 медалей на чемпионате мира
12-кратная чемпионка мира Магдалена Нойнер оптимистично оценила перспективы лидера нынешней сборной Германии Лауры Дальмайер в текущем сезоне.
- Пять медалей Лауры, как и в прошлом году – это вполне возможно. Спринт, гонка преследования и масс-старт - это ее гонки. В индивидуальной гонке, с учетом хорошей стрельбы, у Дальмайер тоже есть все шансы на успех. В эстафете у немецкой команды также хорошие перспективы, - заявила Нойнер в интервью SID.
Напомним, чемпионат мира по биатлону-2017 пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.
Магдалена Нойнер завершила спортивную карьеру в 2012 году.
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