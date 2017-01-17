Конте позволил Диего Косте вернуться к тренировкам с основным составом «Челси»

Нападающий «Челси» Диего Коста вернулся к тренировкам с основным составом команды.

Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, испанский форвард на тренировке устроил перебранку с тренерами «синих» по физподготовке. Главный тренер Конте активно вмешался в разговор, порекомендовав Диего убираться в Китай. После этого футболист был выведен из основного состава «Челси» и пропустил матч с «Лестером».

Ранее британские журналисты сообщили о том, что Коста получил предложение от китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Клуб посулил футболисту годовую зарплату в размере 30 миллионов евро. Отметим, что недавно состав этой команды пополнил полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель, ранее игравший за «Зенит».

«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая ближайших преследователей на семь очков.

