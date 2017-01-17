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«Галатасарай» заинтересован в приобретении Чорлуки

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Турецкий «Галатасарай» заинтересован в приобретении 30-летнего защитника российского «Локомотива» Ведрана Чорлуки. Об этом сообщает портал haber24.com.

Как отмечает издание, руководство «Галатасарая» намерено до конца трансферного окна серьезно укрепить линию обороны. Помимо Чорлуки, турецкий клуб рассматривает кандидатуру другого хорватского защитника Домагоя Виды, выступающего за киевское «Динамо».

Добавим, что Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 15 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

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