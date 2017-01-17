Александр Ширко: Продление контракта с Боккетти пойдет на пользу «Спартаку»

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Ширко прокомментировал продление контракта между «красно-белыми» и защитником Сальваторе Боккетти.

- Я бы не сказал, что Боккетти является незаменимым футболистом, но это хороший игрок, который вписался в команду и в игру. Плюс - он показывает лидерские качества. Я уверен, что это хороший футболист, и продление контракта с ним идет только на пользу «Спартаку». В принципе, тут все стороны в плюсе, - цитирует Ширко «Р-Спорт».

Напомним, что во вторник, 17 января, итальянский защитник Сальваторе Боккетти подписал новый контракт с московским «Спартаком» сроком на три года — до 30 июня 2020 года.