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Александр Ширко: Продление контракта с Боккетти пойдет на пользу «Спартаку»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Ширко прокомментировал продление контракта между «красно-белыми» и защитником Сальваторе Боккетти.

- Я бы не сказал, что Боккетти является незаменимым футболистом, но это хороший игрок, который вписался в команду и в игру. Плюс - он показывает лидерские качества. Я уверен, что это хороший футболист, и продление контракта с ним идет только на пользу «Спартаку». В принципе, тут все стороны в плюсе, - цитирует Ширко «Р-Спорт».

Напомним, что во вторник, 17 января, итальянский защитник Сальваторе Боккетти подписал новый контракт с московским «Спартаком» сроком на три года — до 30 июня 2020 года.

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