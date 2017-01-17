Арустамян считает, что «Ювентус» хорошо заработает не смене логотипа

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказался о решении «Ювентуса» сменить клубный логотип.

«Кстати, для тех, кто не знает – «Ювентус» регулярно обновляет логотип. Это нормально для клуба. Представьте кассу клуба летом на новых футболках и прочих вещах. Можно будет еще одного Игуаина купить», – написал комментатор на своей странице в Twitter.

Напомним, о переменах в туринском клубе стало известно накануне. Новый логотип действующего чемпиона Италии выглядит так: