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Игорь Игнатушкин: По составу СКА, может быть, выше всех, но команды доказывали, что с ними можно играть

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

Форвард ХК «Сочи» Игорь Игнатушкин рассказал о подготовке команды к домашней серии, которая стартует 19 января матчем со «Спартаком».

- После поездки немножко отдохнули и сейчас серьезно готовимся к домашним играм. Очень хорошие соперники и хорошая проверка для нашей команды. Слабых и сильных соперников сейчас нет. Да, по составу СКА, может быть, выше всех, но команды доказывали, что с ними можно играть, и у них тоже была серия из четырех поражений, поэтому шансы при выходе на лед - 50 на 50. Шайбы круглая, в какие ворота влетит - неизвестно, - цитирует Игнатушкина официальный сайт ХК «Сочи».

Напомним, помимо «Спартака» соперниками сочинцев по домашней серии будут СКА (23 января), «Северсталь» (25 января) и ЦСКА (29 января).

В турнирной таблице Западной конференции подопечные Вячеслава Буцаева занимают девятое место, имея в активе 74 очка после 50 игр. От «Витязя» и «Йокерита», замыкающих зону плей-офф, сочинцы отстают на одно очко. В последней выездной серии ХК «Сочи» провел пять матчей, одержал победы над «Автомобилистом» (5:1), «Барысом» (4:0) «Металлургом» из Магнитогорска (5:3) и «Трактором» (2:1 Б), а единственное поражение потерпел от «Югры» (1:3).

Почему этот СКА – уже лучший. 5 рекордов КХЛ, которые СКА побил или скоро побьет

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