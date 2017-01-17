Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Том Кэрролл подписал контракт с «Суонси», рассчитанный на 3,5 года. Об этом сообщает официальный сайт валлийского клуба.

Напомним, что 24-летний полузащитник уже выступал за «Суонси» в 2014-2015 годах на правах аренды.

В текущем сезоне Кэрролл вышел на поле всего в трех официальных матчах за «Тоттенхэм».