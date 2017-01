Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Том Кэрролл подписал контракт с «Суонси», рассчитанный на 3,5 года. Об этом сообщает официальный сайт валлийского клуба.

We're pleased to announce the signing of @tom_carroll92 from @SpursOffcial. ✍️#WelcomeBackTomhttps://t.co/ah2ZOLjG3L