Кэрролл подписал контракт с «Суонси»
Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Том Кэрролл подписал контракт с «Суонси», рассчитанный на 3,5 года. Об этом сообщает официальный сайт валлийского клуба.
We're pleased to announce the signing of @tom_carroll92 from @SpursOffcial. ✍️#WelcomeBackTomhttps://t.co/ah2ZOLjG3L— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 17 января 2017 г.
Напомним, что 24-летний полузащитник уже выступал за «Суонси» в 2014-2015 годах на правах аренды.
В текущем сезоне Кэрролл вышел на поле всего в трех официальных матчах за «Тоттенхэм».
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