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Стефан Маркович: Не сожалею, что не поехал в НБА. Рад тому, чего смог достичь в Европе

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Стефан Маркович, отвечая на вопросы болельщиков команды, рассказал о своем решении не переезжать из Европы в НБА.

- Каждый игрок хотел бы выступать в НБА. У меня был шанс оказаться в Америке перед драфтом, но тогда я предпочел поехать в сборную. С того момента у меня практически не было свободного времени, чтобы отправиться за океан в тренировочный лагерь и показать себя там. Несмотря на это, у меня нет никаких сожалений, и я рад тому, чего уже смог достичь в Европе, - цитирует Марковича официальный сайт «Зенита».

Напомним, Маркович выставлял свою кандидатуру на драфт НБА-2010, однако его не выбрала ни одна из команд лиги.

До перехода в «Зенит» летом 2016 года серб выступал за сербские клубы «Атлас» (2005-2006) и «Хемофарм» (2006-2010), итальянский «Бенеттон» (2010-2011), испанскую «Валенсию» (2011-2013), турецкий «Банвит» (2013-2014) и испанскую «Уникаху» (2014-2016). В составе сборной Сербии разыгрывающий защитник стал обладателем серебряных медалей Евробаскета-2009, чемпионата мира-2014 и Олимпийских игр-2016. После Олимпиады в Рио-де-Жанейро Маркович завершил карьеру в национальной команде.

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