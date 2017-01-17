Эдуард Николаев: КАМАЗ - лучшая машина, эта победа была для нас тяжелой

Победитель ралли-марафоне «Дакар-2017» Эдуард Николаев из команды «КАМАЗ-мастер» эмоциями от выступления своей команды.

- Организаторы «Дакара» прислушались к участникам, формат действительно поменялся, появилось бездорожье, пески. Можно сказать, что «Дакар» стал настоящим. В 2013 году я завоевал первое место на «Дакаре», и спустя четыре года мы вернули нашего «бедуина» туда, где он должен быть. КАМАЗ - лучшая машина, эта победа была для нас тяжелой. Вы видели, как развивались события, очень много участников занимали лидирующие позиции, и за три дня не было ясности, потому что претендовало множество команд, и развязка наступила в самом конце, - передает слова Николаева «Р-Спорт».

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. В общем зачете в классе грузовиков первые два места заняли два российских экипажа (Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова), представляющие команду «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.