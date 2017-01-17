Зинедин Зидан: «Реал» ждет еще одна сложная игра в Кубке Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Сельтой» в рамках 1/4 финала Кубка Испании.

«Честно говоря, я не удивлен, что «Сельта» выиграла абсолютно все свои матчи в 2017 году. Это очень хорошая команда, которая борется в каждой игре и показывает отличный футбол.

«Реал» должен делать то, что должен. Нас ждет еще одна очень сложная игра», – приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, первая игра между командами состоится 18 января в Мадриде и стартует в 23.15 мск.

Отметим, что мадридский клуб в 1/8 финала обошел «Севилью» по итогам двух матчей (6:3).

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