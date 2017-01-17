Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Гана1 : 0Уганда
Баскетбол  Нижний Новгород63 : 97Летувос Ритас
Гандбол  Россия- : -Франция
Хоккей  Спартак0 : 3Слован
Футбол  Мали0 : 0Египет
Футбол  Интер- : -Болонья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зинедин Зидан: «Реал» ждет еще одна сложная игра в Кубке Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Сельтой» в рамках 1/4 финала Кубка Испании.

«Честно говоря, я не удивлен, что «Сельта» выиграла абсолютно все свои матчи в 2017 году. Это очень хорошая команда, которая борется в каждой игре и показывает отличный футбол.

«Реал» должен делать то, что должен. Нас ждет еще одна очень сложная игра», – приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, первая игра между командами состоится 18 января  в Мадриде и стартует в 23.15 мск.

Отметим, что мадридский клуб в 1/8 финала обошел «Севилью» по итогам двух матчей (6:3).

Готовы побить трансферный рекорд. «Сити» решил приобрести Лионеля Месси

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Реал» собрал подборку лучших голов Роналду в ворота «Сельты» (видео)Завтра, 18 января, мадридский «Реал» на своем поле примет «Сельту» в рамках первого матча 1/4 финала Кубка Испании.Зинедин Зидан: Навас? Хватит обсуждать слухи, я не планирую менять голкипераГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможный уход из команды голкипера Кейлора Наваса.Гонсало Игуаин: Месси или Роналду? Лично мне ответить на этот вопрос очень простоФорвард «Ювентуса» и сборной Аргентины Гонсало Игуаин, который ранее выступал за мадридский «Реал», сравнил нападающего «сливочных» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду. Обзор 18-го тура испанской ПримерыСпектакль Рамоса и грязный поступок Роналду. Обзор 18-го тура испанской Примеры«Советский спорт» представляет подборку главных событий прошедшего тура чемпионата Испании.«Лошадиное лицо!» Как фанаты «Севильи» устроили ад защитнику «Реала» Рамосу«Лошадиное лицо!» Как фанаты «Севильи» устроили ад защитнику «Реала» Рамосу«Советский спорт» рассказывает о центральном матче тура в чемпионате Испании.Поль Погба: Мог стать игроком «Барселоны» или «Реала», но я прислушался к своему сердцуПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба объяснил, почему решил вернуться в «Манчестер Юнайтед», цвета которого он защищал с 2009 по 2012 гг.Серхио Рамос: Автогол – лишь один момент, а так, это была одна из моих лучших игр за «Реал» в СевильеЗащитник «Реала» Серхио Рамос высказался о своем автоголе в матче 18-го тура примеры с «Севильей» (1:2) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».Владислав Радимов: Матч «Севилья» – «Реал» – просто космосГлавный тренер «Зенит-2» Владислав Радимов посетил матч 18-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Реалом» (2:1).Зинедин Зидан: Знали, что беспроигрышная серия в какой-то момент закончитсяЗинедин Зидан: Знали, что беспроигрышная серия в какой-то момент закончитсяГлавный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировав первое поражение своих подопечных в сезоне в матче с «Севильей» (1:2).«Хоффенхайм» – единственный клуб из топ-5 чемпионатов, не знающий поражений в текущем сезонеНемецкий футбольный клуб «Хоффенхайм», после поражения «Реала» в матче с «Севильей» (1:2), остался единственной командой в топ-5 европейских лиг, не проигрывающий в национальном чемпионате в текущем сезоне.«Реал» прервал свою 40-матчевую серию без поражений«Реал» прервал свою 40-матчевую серию без поражений«Реал» на выезде проиграл «Севилье» (1:2) и тем самым не только впервые в сезоне уступил, но и прервал серию из 40 матчей без поражений.«Реал» потерпел первое поражение в сезоне, уступив на выезде «Севилье»«Реал» потерпел первое поражение в сезоне, уступив на выезде «Севилье»В матче 18-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома обыграла мадридский «Реал» со счетом 2:1.«Севилья» – «Реал» – 2:1. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 18-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Реалом».Пьер-Эмерик Обамеянг: «Боруссия» – большой клуб, но это не «Барселона», не «Реал» и не «Бавария»Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не исключил возможность своего ухода из дортмундской «Боруссии».Рональд Куман: Месси умеет то, что Криштиану никогда не делалГлавный тренер «Эвертона» Рональд Куман назвал форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком всех времен.Злой Рамос, свежий Роналду. Почему у «Севильи» мало шансов против «Реала»Злой Рамос, свежий Роналду. Почему у «Севильи» мало шансов против «Реала»«Советский спорт» объясняет, почему «Севилье» будет сложно остановить «Реал» в центральном матче 18 тура чемпионата Испании.Георгий Черданцев: Дибала – игрок большого таланта, но в «Реал» приглашают игроков другого классаКомментатор «Матч ТВ» ответил на вопрос о возможности перехода форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы в мадридский «Реал». Он выразил сомнение в том, что нападающий соответствует классу «Королевского клуба».17-летний шведский форвард Исак перейдет в «Реал»Мадридский «Реал» подпишет форварда шведского АИКа Александера Исака. Об этом сообщают испанские СМИ.Рауль: Приятно каждый день наслаждаться голами Месси в примереЛегенда мадридского «Реала» нападающий Рауль признался, что ему доставляет удовольствие наблюдать за игрой лидера «Барселоны» Лионеля Месси.«Челси» на место Косты может купить МоратуРуководство «Челси» рассматривает возможность приобретения у «Реала» нападающего Альваро Мораты, сообщает The Sun.
Главные новости
Футбол
«Реал» собрал подборку лучших голов Роналду в ворота «Сельты» (видео)
MMA
Мирзаев продемонстрировал свои раны после нападения (видео)
Шахматы
Сергей Карякин сыграл вничью с индийцем Пенталой Харикришной на Супертурнире в Вейк-ан-Зее
Хоккей
«Спартак» проиграл «Словану» и продлил серию поражений до семи матчей
Футбол
Гол Айю помог сборной Ганы обыграть Уганду на Кубке африканских наций
Футбол
Арустамян считает, что «Ювентус» хорошо заработает не смене логотипа
Футбол
«Галатасарай» заинтересован в приобретении Чорлуки
Футбол
Конте позволил Диего Косте вернуться к тренировкам с основным составом «Челси»
Биатлон
Магдалена Нойнер: Дальмайер снова может выиграть 5 медалей на чемпионате мира
Футбол
Официально: Девич перешел в «Ростов»
все новости
Сельта
Сельтакалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Зинедин Зидан
Зинедин Зиданвсе новости
Кубок Испании
Кубок Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости