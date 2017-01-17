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Нападающий «Далласа» сломал три клюшки в матче против «Баффало» (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Даллас Старз» Джейми Бенн в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Баффало» сломал подряд три клюшки.

Столь оригинальным способом раздосадованный хоккеист выместил злость после второй пропущенной шайбы, ставшей в итоге победной для «клинков» в этом матче.

Напомним, встреча, прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Добавим, что следующих матчах регулярного чемпионата «Баффало» 18 января в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Торонто», а «Даллас» 18 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Рейнджерс».

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