Гол Айю помог сборной Ганы обыграть Уганду на Кубке африканских наций

Футболисты сборной Ганы нанесли поражение команде Уганы в матче группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне.

Встреча группы D, прошедшая сегодня в Порт-Джентиле, завершилась со счетом 1:0 в пользу «черных звезд».

Автором единственного гола стал Андре Айю, реализовавший пенальти на 32-й минуте.

Отметим, что победитель Кубка африканских наций-2017 представит африканский континент на Кубке конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Чемпион Африки выступит на турнире в группе В, где его соперниками станут сборные Германии, Чили и Австралии.

Другая встреча группы D между сборными Египта и Мали состоится сегодня и стартует в 22.00 мск.

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