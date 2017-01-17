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Гол Айю помог сборной Ганы обыграть Уганду на Кубке африканских наций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Ганы нанесли поражение команде Уганы в матче группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне.

Встреча группы D, прошедшая сегодня в Порт-Джентиле, завершилась со счетом 1:0 в пользу «черных звезд». 

Автором единственного гола стал Андре Айю, реализовавший пенальти на 32-й минуте.

Отметим, что победитель Кубка африканских наций-2017 представит африканский континент на Кубке конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Чемпион Африки выступит на турнире в группе В, где его соперниками станут сборные Германии, Чили и Австралии.

Другая встреча группы D между сборными Египта и Мали состоится сегодня и стартует в 22.00 мск.

Кубок африканских наций
Групповой этап
Квартет D

Матч

Гана - Уганда - 1:0 (1:0)

Голы

Айю А. 32 (1:0 - пен.).

Состав

Гана: Разак, Амарти, Аффул, Бой, Баба (Ачимпонг, 39), Атсу, Айю А., Вакасо, Парти, Гьян (Агеманг-Баду, 73), Айю Д. (Аква, 86)

Уганда: Оньянго, Игума, Очайя, Исинде (Ссерункума, 70), Мия, Вассва, Кизито Л. (Шабан, 57), Кизито Д., Азира (Олойя, 46), Мавежже, Масса

Предупреждения:

нет - Исинде, 31

Судья:

Джошуа Бондо (Ботсвана)

Место и дата

17 января 19:00, Стад де Порт-Жантиль, Онлайн-трансляция

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