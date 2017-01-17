Гол Айю помог сборной Ганы обыграть Уганду на Кубке африканских наций
Футболисты сборной Ганы нанесли поражение команде Уганы в матче группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне.
Встреча группы D, прошедшая сегодня в Порт-Джентиле, завершилась со счетом 1:0 в пользу «черных звезд».
Автором единственного гола стал Андре Айю, реализовавший пенальти на 32-й минуте.
Отметим, что победитель Кубка африканских наций-2017 представит африканский континент на Кубке конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Чемпион Африки выступит на турнире в группе В, где его соперниками станут сборные Германии, Чили и Австралии.
Другая встреча группы D между сборными Египта и Мали состоится сегодня и стартует в 22.00 мск.
Кубок африканских наций
Групповой этап
Квартет D
Матч
Голы
Айю А. 32 (1:0 - пен.).
Состав
Гана: Разак, Амарти, Аффул, Бой, Баба (Ачимпонг, 39), Атсу, Айю А., Вакасо, Парти, Гьян (Агеманг-Баду, 73), Айю Д. (Аква, 86)
Уганда: Оньянго, Игума, Очайя, Исинде (Ссерункума, 70), Мия, Вассва, Кизито Л. (Шабан, 57), Кизито Д., Азира (Олойя, 46), Мавежже, Масса
Предупреждения:
нет - Исинде, 31
Судья:
Джошуа Бондо (Ботсвана)
Место и дата
17 января 19:00, Стад де Порт-Жантиль, Онлайн-трансляция