«Летувос Ритас» разгромил «Нижний Новгород»
Литовский «Летувос Ритас» в матче топ-16 Еврокубка разгромил на выезде БК «Нижний Новгород» со счетом 97:63.
Самым результативным игроком матча стал американский защитник литовского клуба Дэвид Логан, набравший в этой встрече 30 очков.
«Нижний Новгород» занимает третье место в турнирной таблице группы G. «Летувос Ритас» вышел в лидеры группы.
Матч
Нижний Новгород - Летувос Ритас - 63:97
Место и дата
17 января 19:30, Нагорный, Онлайн-трансляция
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