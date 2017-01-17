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«Летувос Ритас» разгромил «Нижний Новгород»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Литовский «Летувос Ритас» в матче топ-16 Еврокубка разгромил на выезде БК «Нижний Новгород» со счетом 97:63.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник литовского клуба Дэвид Логан, набравший в этой встрече 30 очков.

«Нижний Новгород» занимает третье место в турнирной таблице группы G. «Летувос Ритас» вышел в лидеры группы.

Матч

Нижний Новгород - Летувос Ритас - 63:97

Место и дата

17 января 19:30, Нагорный, Онлайн-трансляция

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