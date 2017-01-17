Турнир Fight Nights Global 62 пройдет 31 марта в Москве

Турнир Fight Nights Global 62 62 перенесен с 25 марта на 31 марта, но как и запланировано пройдет в ГЦКЗ «Россия» в Москве.

В главном событии вечера титул чемпиона организации в тяжелом весе оспорят представитель Eagles MMA Сергей Павлович и ученик Федора Емельяненко Кирилл Сидельников.

В ко-мэйн ивенте турнира также пройдет титульный поединок в полулегком весе между Ильей Курзановым и непобежденным Мовлидом Хайбулаевым.

В этот же вечер зрители увидят полуфинальное противостояние Гран-при в наилегчайшем весе (57 кг) между Артуром Багаутиновым и Жалгасом Жумагуловым, рейтинговый поединок Светланы Хаутовой и Динары Шукеевой и много других поединков.