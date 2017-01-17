«Спартак» проиграл «Словану» и продлил серию поражений до семи матчей
Хоккеисты «Спартака» на домашней арене уступили братиславскому «Словану» в матч е регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:3.
Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Томаш Кундратек и Игорь Мусатов, оформивший в этой встрече дубль.
Добавим, что голкипер братиславской команды Барри Браст отразил все 23 броска по своим воротам и записал на свой счет третий «сухой» матч в текущем сезоне.
После этой игры в «Слован» набрал 72 очка в 51 встрече чемпионата и закрепился на десятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Спартака» 60 баллов в 51 игре и 13 место на «Западе».
Отметим, что последний раз «красно-белые» выигрывали 28 декабря 2016 года, когда в гостях взяли верх над ХК «Сочи» (4:1).
В следующей матче 19 января, «Спартак» в гостях встретится с «Сочи». «Слован» в тот же день сыграет в Нижнекамске против местного «Нефтехимика».
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