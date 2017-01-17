Владимир Чагин: Пусть меняют регламент, но русский дух никто не изменит!

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал о то, что российская команда сделает все возможное, чтобы продолжить выступления на ралли «Дакар».

- Регламент меняется, приходится тратить дополнительные средства, силы и время. Сейчас работу ведем и делаем все, чтобы продолжить участие в «Дакаре». Пусть меняют регламент, но русский дух никто не изменит! Мы всегда настроены, адаптируемся к любой ситуации, условиям, к любой погоде, к новым регламентам. Это бывает очень затратно, но я рад, что наши партнеры с нами, потому мы и побеждаем, - передает слова Чагина «Р-Спорт».

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. В общем зачете в классе грузовиков первые два места заняли два российских экипажа (Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова), представляющие команду «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.