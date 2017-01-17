Грэг Джексон: Брандао понимает, что бой с Мачаевым может быть его последним шансом

Известный тренер Грэг Джексон считает, что у бразильца Диего Брандао хорошие шансы победить россиянина Мурада Мачаева на турнире Fight Nights.

«Диего настроен очень решительно. Это уже другой Диего, я надеюсь. У всех в жизни бывают неприятные моменты, мы ведь все люди и мир, в котором мы живем, непредсказуем. Когда он дрался с Конором, он не осознавал серьезность этого поединка. Он выходил на этот бой с мутной головой и в принципе, ради денег. Поэтому как-то глупо, на авось слил этот поединок… Сейчас Брандао понимает, что бой с Мачаевым может быть его последним шансом. Мы надеемся на самую лучшую версию Брандао. Он очень хороший боец и если правильно себя настроит, он выиграет этот поединок!», - сказал Брандо.

Напомним, бой состоится 28 января в Махачкале.

29-летний Брандао за свою карьеру провел 31 бой (20 побед, 11 поражений). Он известен тем, что выступал в лиге UFC. В этом промоушене он провел 10 поединков (6 побед, 4 поражения). 19 июля 2014 года он встречался с ирландцем Конором Макгрегором и проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Свой последний бой Брандао провел 2 января 2016 года на турнире UFC 195 против Бриана Ортеге и проиграл ему сабмишеном в третьем раунде.

30-летний Мачаев провел 21 поединок (20 побед, 1 поражение). На данный момент победная серия Мурада составляет 11 боев. Свой последний поединок он провел 25 сентября прошлого года против Джекс Макгена и победил его сабмишеном во втором раунде.





