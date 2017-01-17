«Спарта» может перехватить у «Рубина» Эменике
Пражская «Спарта» проявляет интерес к нападающему турецкого «Фенербахче» Эммануэлю Эменике. Об этом сообщает портал Efotbal.cz.
По информации источника, клуб из Чехии готов предложить за 29-летнего нигерийца около 5 млн евро.
В 2011-2013 годах Эменике выступал в московском «Спартаке» и в 42-х матчах забил 21 гол.
В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провел 20 матчей за «Фенербахче» и забил семь мячей при четырех голевых передачах. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется казанский «Рубин».
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