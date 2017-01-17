Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Гана1 : 0Уганда
Баскетбол  Нижний Новгород63 : 97Летувос Ритас
Гандбол  Россия- : -Франция
Хоккей  Спартак0 : 3Слован
Футбол  Мали0 : 0Египет
Футбол  Интер- : -Болонья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спарта» может перехватить у «Рубина» Эменике

Источник:  eFotbal.czКомментарии

Пражская «Спарта» проявляет интерес к нападающему турецкого «Фенербахче» Эммануэлю Эменике. Об этом сообщает портал Efotbal.cz.

По информации источника, клуб из Чехии готов предложить за 29-летнего нигерийца около 5 млн евро. 

В 2011-2013 годах Эменике выступал в московском «Спартаке» и в 42-х матчах забил 21 гол. 

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провел 20 матчей за «Фенербахче» и забил семь мячей при четырех голевых передачах. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется казанский «Рубин».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Яя Туре отказался от перехода в китайский чемпионатПолузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре отказался от перехода в китайский чемпионат. Об этом сообщает BBC.«Галатасарай» заинтересован в приобретении ЧорлукиТурецкий «Галатасарай» заинтересован в приобретении 30-летнего защитника российского «Локомотива» Ведрана Чорлуки. Об этом сообщает портал haber24.com.Форвард дортмундской «Боруссии» продолжит карьеру в чемпионате КитаяКак сообщает Kicker, дортмундская «Боруссия» ведет переговоры о продаже форварда Адриана Рамоса.Зинедин Зидан: Навас? Хватит обсуждать слухи, я не планирую менять голкипераГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможный уход из команды голкипера Кейлора Наваса.В случае ухода Санчеса, «Арсенал» постарается приобрести форварда «Милана»Нападающий «Милана» Мбай Ньянг может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.«МЮ» отказался продавать Депая в «Лион»Руководство «Манчестер Юнайтед» не торопиться отпускать полузащитника Мемфиса Депая в другой клуб. Об этом сообщает издание Daily Mail.Готовы побить трансферный рекорд. «Сити» решил приобрести Лионеля МессиГотовы побить трансферный рекорд. «Сити» решил приобрести Лионеля Месси«Советский спорт» разбирается, почему нападающий не торопится продлевать контракт, и предлагает варианты его дальнейшей карьеры.Гвардиола намерен приобрести в «Манчестер Сити» нового вратаряТренерский штаб «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой намерен укрепить вратарскую линию летом 2017 года.«Манчестер Сити» готов побить трансферный рекорд ради приглашения МессиФорвард «Барселоны» Лионель Месси может воссоединиться с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити». Об этом сообщает издание The Sun.Китайский клуб предложил Янгу контракт с зарплатой в 10 млн фунтовПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание The Sun.«Краснодар» готов заплатить за шведского футболиста Клаессона два млн евро«Краснодар» готов заплатить за полузащитника «Эльфсборга» Виктора Клаессона около двух миллионов евро, сообщает Aftonbladet.Марко Девич: «Ростов»? Следует подождатьНападающий Марко Девич прокомментировал информацию о том, что он может продолжить карьеру в «Ростове».Девич продолжит карьеру в «Ростове»«Ростов» договорился о подписании контракта с нападающим Марко Девичем, сообщил источник, знакомый с ситуацией.Андрей Червиченко: Самедов в «Спартаке» будет играть за ромбикАндрей Червиченко: Самедов в «Спартаке» будет играть за ромбикБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал последние трансферные новости из стана красно-белых.Хавьер Грасия: Нам впереди предстоит провести много важных игр, первая из которых будет в Кубке РоссииГлавный тренер «Рубина» Хавьер Грасия рассказал, как команда готовится ко второй части чемпионата России.Защитник «Заглембе» Ях отказался от перехода в «Ростов»Защитник польского «Заглембе» Ярослав Ях отказался продолжить карьеру в «Ростове», сообщает Polsatsport.«Барселона» и «Атлетико» поборются за Диего КостуФорвард «Челси» Диего Коста может покинуть английский клуб. Об этом сообщает издание The Independent.Луис Адриано – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛЛуис Адриано – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Челси» готов летом продать Диего Косту в китайский клубКак сообщает авторитетное издание The Telegraph, наставник «Челси» Антонио Конте не возражает против продажи форварда Диего Косты в чемпионат Китая.Защитник «Анжи» Лазич может переехать в чемпионат ТурцииПо информации издания Futbol Arena, «Аланьяспор» интересуется игроком «Анжи» Дарко Лазичем.
Главные новости
Футбол
«Реал» собрал подборку лучших голов Роналду в ворота «Сельты» (видео)
MMA
Мирзаев продемонстрировал свои раны после нападения (видео)
Шахматы
Сергей Карякин сыграл вничью с индийцем Пенталой Харикришной на Супертурнире в Вейк-ан-Зее
Хоккей
«Спартак» проиграл «Словану» и продлил серию поражений до семи матчей
Футбол
Гол Айю помог сборной Ганы обыграть Уганду на Кубке африканских наций
Футбол
Арустамян считает, что «Ювентус» хорошо заработает не смене логотипа
Футбол
«Галатасарай» заинтересован в приобретении Чорлуки
Футбол
Конте позволил Диего Косте вернуться к тренировкам с основным составом «Челси»
Биатлон
Магдалена Нойнер: Дальмайер снова может выиграть 5 медалей на чемпионате мира
Футбол
Официально: Девич перешел в «Ростов»
все новости
Фенербахче
Фенербахчекалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Спарта
Спартакалендарьстатистика
Эммануэль Эменике
Эммануэль Эменикевсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы