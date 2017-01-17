Руководитель Transparency International: Стоимость стадиона на Крестовском превышает 50 миллиардов рублей

Руководитель петербургского отделения Transparency International Дмитрий Сухарев высказался о стоимости строительства стадиона на Крестовском острове.

- Согласно сайту госзакупок, на данный момент подрядчикам выплатили 40 млрд 334 млн рублей. Но надо понимать, что есть заключенные и не оплаченные контракты на сумму 10 млрд 332 млн рублей. Из них 8 млрд должны выплатить «Метрострою», остальное - проектировщикам и другим фирмам. Таким образом, стоимость стадиона превышает 50 млрд рублей. Но сумма выплат может быть увеличена или, наоборот, подрядчику могут не выплатить все деньги, - приводит слова Сухарева «Росбалт».

Отметим, Transparency International - неправительственная международная организация, занимающаяся борьбой с коррупцией.

Напомним, 26 декабря «Метрострой», генподрядчик арены, объявил о завершении строительных работ на объекте. Три дня спустя стадион был введен в эксплуатацию. Срок сдачи работ - до 31 марта 2017 года. Также комитет по строительству Санкт-Петербурга заключил с «Метростроем» два контракта по дополнительным работам на арене общей стоимостью почти в три миллиарда рублей.

Первые матч на стадионе пройдет в апреле, это будет игра чемпионата России «Зенит» - «Урал». Арена примет матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.