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Сергей Карякин сыграл вничью с индийцем Пенталой Харикришной на Супертурнире в Вейк-ан-Зее

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с индийцем Пенталой Харикришной в матче четвертого тура супертурнира в Вейк-ан-Зее (Голландия).

На этом же турнире его соотечественники Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин также завершили свои партии вничью.

Лидирует на турнире украинец Павел Эльянов, который набрал 3,5 очка. У Карякина, Магнуса Карлсена 3 очка, у Карякина — 2,5.

Шахматы
Супертурнир
Вейк-ан-Зее (Нидерланды)
Турнирное положение
После 4-го тура

1. Павел Эльянов — 3,5.
2. Магнус Карлсен — 3.
3. Уэсли Со — 3.
4. Пентала Харикришна — 2,5.
5. Сергей Карякин — 2,5...

... 7. Дмитрий Андрейкин — 2.
... 10. Ян Непомнящий — 1,5.
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