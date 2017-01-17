Сергей Карякин сыграл вничью с индийцем Пенталой Харикришной на Супертурнире в Вейк-ан-Зее
Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с индийцем Пенталой Харикришной в матче четвертого тура супертурнира в Вейк-ан-Зее (Голландия).
На этом же турнире его соотечественники Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин также завершили свои партии вничью.
Лидирует на турнире украинец Павел Эльянов, который набрал 3,5 очка. У Карякина, Магнуса Карлсена 3 очка, у Карякина — 2,5.Шахматы
Супертурнир
Вейк-ан-Зее (Нидерланды)
Турнирное положение
После 4-го тура
1.
Павел Эльянов — 3,5.
2. Магнус Карлсен — 3.
3. Уэсли Со — 3.
4. Пентала Харикришна — 2,5.
5. Сергей Карякин — 2,5...
... 10. Ян Непомнящий — 1,5.
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