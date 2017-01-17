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«Реал» собрал подборку лучших голов Роналду в ворота «Сельты» (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завтра, 18 января, мадридский «Реал» на своем поле примет «Сельту» в рамках первого матча 1/4 финала Кубка Испании.

В преддверии этой игры, действующий победитель Лиги чемпионов выложил на своей странице в Twitter подборку лучших голов нападающего Криштиану Роналду в ворота галисийского клуба на «Сантьяго Бернабеу».

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