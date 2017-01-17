«Реал» собрал подборку лучших голов Роналду в ворота «Сельты» (видео)
Завтра, 18 января, мадридский «Реал» на своем поле примет «Сельту» в рамках первого матча 1/4 финала Кубка Испании.
В преддверии этой игры, действующий победитель Лиги чемпионов выложил на своей странице в Twitter подборку лучших голов нападающего Криштиану Роналду в ворота галисийского клуба на «Сантьяго Бернабеу».
🔥🔥🔥— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 17 января 2017 г.
Cristiano Ronaldo 🆚 Real Club Celta de Vigo:
🏟 Estadio Santiago Bernabéu
📍 Partidos: 5⃣
⚽ Goles: 1⃣3⃣ pic.twitter.com/gVQxTmDy7M
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