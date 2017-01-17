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Яя Туре отказался от перехода в китайский чемпионат

Источник:  BBCКомментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре отказался от перехода в китайский чемпионат. Об этом сообщает BBC.

По информации издания, один из китайских клубов предлагал ему контракт с зарплатой в £ 430 тысяч фунтов в неделю. Нынешний контракт ивуарийского полузащитника рассчитан до 3- июня 2017 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Туре в 10,2 миллиона фунтов.

Напомним, что в текущем сезоне Туре провел 11 матчей в составе команды, в которых забил четыре мяча.


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