Милош Ржига: Это наш лучший матч в гостях

После победы над «Спартаком» (3:0) главный тренер «Слована» Милош Ржига похвалил свою команду и объяснил взлет Игоря Мусатова.

- Сыграли дисциплинированн о – по тактике и движению, это наш лучший матч на выезде в этом сезоне. Мы ничего не позволили сопернику в нашей зоне.

- В чем секрет преображения Мусатова?

- Пришел к нам чуть-чуть не готовым, а сейчас набрал форму. Четыре последних матча ему везет.

- Расскажите о состоянии травмированного Недороста?

- У него сильное сотрясение мозга. Врачи прописали ему покой. Сейчас ему лучше.

- Почему команду покинул ее прошлогодний капитан Суровы?

- У нас была договоренность со словацкой «Баньска-Бастриц ей» об аренде его до 15 января. Но они там проиграли четыре раза подряд и решили вернуть Суровы.



