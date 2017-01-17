Милош Ржига: Это наш лучший матч в гостях
После победы над «Спартаком» (3:0) главный тренер «Слована» Милош Ржига похвалил свою команду и объяснил взлет Игоря Мусатова.
- Сыграли дисциплинированн
- В чем секрет преображения Мусатова?
- Пришел к нам чуть-чуть не готовым, а сейчас набрал форму. Четыре последних матча ему везет.
- Расскажите о состоянии травмированного Недороста?
- У него сильное сотрясение мозга. Врачи прописали ему покой. Сейчас ему лучше.
- Почему команду покинул ее прошлогодний капитан Суровы?
- У нас была договоренность со словацкой «Баньска-Бастриц
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически