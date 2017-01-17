Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Гана1 : 0Уганда
Баскетбол  Нижний Новгород63 : 97Летувос Ритас
Гандбол  Россия- : -Франция
Хоккей  Спартак0 : 3Слован
Футбол  Мали0 : 0Египет
Футбол  Интер- : -Болонья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Милош Ржига: Это наш лучший матч в гостях

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

После победы над «Спартаком» (3:0) главный тренер «Слована» Милош Ржига похвалил свою команду и объяснил взлет Игоря Мусатова.

- Сыграли дисциплинированно – по тактике и движению, это наш лучший матч на выезде в этом сезоне. Мы ничего не позволили сопернику в нашей зоне.

- В чем секрет преображения Мусатова?
- Пришел к нам чуть-чуть не готовым, а сейчас набрал форму. Четыре последних матча ему везет.

- Расскажите о состоянии травмированного Недороста?
- У него сильное сотрясение мозга. Врачи прописали ему покой. Сейчас ему лучше.

- Почему команду покинул ее прошлогодний капитан Суровы?
- У нас была договоренность со словацкой «Баньска-Бастрицей» об аренде его до 15 января. Но они там проиграли четыре раза подряд и решили вернуть Суровы.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Патрик Торесен: Шутил над Радуловым, потому что он прикалывался над всемиПатрик Торесен: Шутил над Радуловым, потому что он прикалывался над всемиЗвезда чемпионского СКА Патрик Торесен – про Тихонова, который три года должен подарок, силу Быкова с Захаркиным и желание вернуться в СКА.Милош Ржига: Очень жаль наших зрителей и стыдно за хоккейГлавный тренер «Слована» Милош Ржига был краток на пресс-конференции после поражения от «Авангарда» (3:5) в регулярном чемпионате КХЛ.Милош Ржига: Очень важно, что дважды выстояли в формате «три на пять»Главный тренер «Слована» Милош Ржига поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».Милош Ржига: Нас немного подкосила череда травмГлавный тренер «Слована» Милош Ржига подвел итоги победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».Милош Ржига: Проиграли сами себеПосле поражения от ЦСКА (2:4) главный тренер «Слована» объяснил причины неудачи и посетовал на переполненный лазарет.Ржига проиграл сам себеРжига проиграл сам себеАрмейцы одержали победу благодаря сразу двум «подаркам» от игроков «Слована», которые обернулись голами.«Что, состав сборной напечатали?» Знарок и Ржига отожгли после матча (видео)«Что, состав сборной напечатали?» Знарок и Ржига отожгли после матча (видео)Реакция Ковальчука на невызов на Кубок «Карьяла» и пояснение выбора в национальную команду от Олега Знарка.Милош Ржига: Чем был недоволен? Мои коллеги из СКА посмеялись надо мной, взяв челленджГлавный тренер братиславского «Слована» Милош Ржига поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:6).Милош Ржига: Два периода с «Ак Барсом» мы продержались, как смоглиГлавный тренер «Слована» Милош Ржига остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:1 OT) в Братиславе.Милош Ржига: Брасту необходим серьезный конкурент за спинойГлавный тренер братиславского «Слована» Милош Ржига прокомментировал свою критику в адрес основного голкипера команды Барри Браста.Утренняя повестка: голы Тарасенко, пули для Мусы, контракт КриштиануУтренняя повестка: голы Тарасенко, пули для Мусы, контракт КриштиануТрадиционный обзор «Советского спорта»: что важного случилось в спорте за последние 12 часов.Милош Ржига: Наконец то мы начали играть не каждый за себя, а на командуГлавный тренер «Слована» Милош Ржига – о победе над московским «Динамо» - 5:3.Милош Ржига: Доволен двумя очками, но не доработали до концаГлавный тренер «Слована» Милош Ржига после выездной победы над «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 ОТ) признал, что его подопечные улыбнулась удача.Милош Ржига: Надеюсь, больше не увижу такой игры «Слована», как в матче против СКАГлавный тренер «Слована» Милош Ржига поделился мнением о поражении своих подопечных в матче против СКА (0:6).Милош Ржига: Я хочу делать шок!Милош Ржига: Я хочу делать шок!Один из самых экстравагантных тренеров КХЛ продолжает «зажигать». Держитесь, судьи! Крепитесь, болельщики…Удаление Ржиги и третье поражение «Магнитки» подряд. Видеообзор матчей КХЛУдаление Ржиги и третье поражение «Магнитки» подряд. Видеообзор матчей КХЛСамые интересные моменты игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.Милош Ржига: Чехи точно дадут бой сборной РоссииГлавный тренер братиславского «Слована» Милош Ржига поделился ожиданиями от матча сборных России и Чехии на чемпионате мира-2016.Милош Ржига: Удачи ЦСКА, который нас побилМилош Ржига: Удачи ЦСКА, который нас побилИзвестный чешский специалист Милош Ржига рассказал о своем новом контракте со «Слованом» и высказал свое мнение о западных финалистах.Ржига продлил контракт со «Слованом» до 2018 года«Слован» продлил контракт с главным тренером Милошем Ржигой до 2018 года, сообщает официальный сайт братиславского клуба.Дмитрий Квартальнов: Мы не закрывали «Слован», а Ржига увидел цепь и все растрепалГлавный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал слова наставника «Слована» Милоша Ржиги о том, что по ходу московских матчей серии плей-офф между этими клубами братиславскую команду закрывали в раздевалке.
Главные новости
Футбол
«Реал» собрал подборку лучших голов Роналду в ворота «Сельты» (видео)
MMA
Мирзаев продемонстрировал свои раны после нападения (видео)
Шахматы
Сергей Карякин сыграл вничью с индийцем Пенталой Харикришной на Супертурнире в Вейк-ан-Зее
Хоккей
«Спартак» проиграл «Словану» и продлил серию поражений до семи матчей
Футбол
Гол Айю помог сборной Ганы обыграть Уганду на Кубке африканских наций
Футбол
Арустамян считает, что «Ювентус» хорошо заработает не смене логотипа
Футбол
«Галатасарай» заинтересован в приобретении Чорлуки
Футбол
Конте позволил Диего Косте вернуться к тренировкам с основным составом «Челси»
Биатлон
Магдалена Нойнер: Дальмайер снова может выиграть 5 медалей на чемпионате мира
Футбол
Официально: Девич перешел в «Ростов»
все новости
Милош Ржига
Милош Ржигавсе новости