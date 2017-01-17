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Турнир с участием сборных Южной и Северной Америки может появиться к 2020 году

Источник:  BloombergКомментарии

По информации издания Bloomberg, в Южной и Северной Америке обсуждается идея создания нового регионального турнира с участием команд обоих материков.

Отмечается, что соревнование может быть запущено уже к 2020 году. Местные руководители, ответственные за проведение Кубка КОНКАКАФ каждые два года, планируют организовать и проводить раз в четыре года Панамериканский турнир с участием лучших сборных Нового Света. 

Также сообщается, что причиной этому послужила высокая финансовая отдача юбилейного Кубка Америки-2016 с участием стран КОНМЕБОЛ из Южной Америки, который принес организаторам в четыре раза больше доходов, чем Золотой кубок КОНКАКАФ, проводящийся каждые два года.

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