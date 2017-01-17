Алексей Ярушкин: У нас вывалились целые тройки

Игорь Игнатушкин: По составу СКА, может быть, выше всех, но команды доказывали, что с ними можно играть

Форвард ХК «Сочи» Игорь Игнатушкин рассказал о подготовке команды к домашней серии, которая стартует 19 января матчем со «Спартаком».