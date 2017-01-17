Алексей Ярушкин: У нас вывалились целые тройки
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин после поражения от «Слована» (0:3) объяснил причину поражения.
- Трудно рассчитывать на победу, когда вываливаются целые тройки. В третьем периоде перешли на игру в три звена и создали голевые моменты, но не забили. К тому же травмированы Воронин и Беспалов.
- Почему вываливаются целые тройки?
- 25 декабря закрылось трансферное окошко. Может, поэтому…
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