«Челси» интересуется бывшим форвардом «Барселоны»

Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте продолжает вести поиски усиления состава. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, лондонский клуб проявляет интерес к нападающему «Мидлсбро» Адама Траоре, который был куплен минувшим летом у «Астон Виллы».

В нынешнем сезоне 20-летний футболист провел во всех турнирах 16 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 7 млн евро, а его контракт с «Боро» рассчитан до 2020 года.

Отметим, что Траоре является воспитанником «Барселоны», которую он покинул в 2015 году за 10 млн евро.

Готовы побить трансферный рекорд. «Сити» решил приобрести Лионеля Месси