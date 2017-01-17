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«Челси» интересуется бывшим форвардом «Барселоны»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте продолжает вести поиски усиления состава. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, лондонский клуб проявляет интерес к нападающему «Мидлсбро» Адама Траоре, который был куплен минувшим летом у «Астон Виллы».

В нынешнем сезоне 20-летний футболист провел во всех турнирах 16 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 7 млн евро, а его контракт с «Боро» рассчитан до 2020 года.

Отметим, что Траоре является воспитанником «Барселоны», которую он покинул в 2015 году за 10 млн евро.

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