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Хук и Бриедис проведут поединок за право встретиться с Дроздом

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Марко Хук проведет поединок с представителем Латвии Майрисом Бриедисом.

Альберт Сиеста, менеджер Бриедиса сообщил агентству ТАСС следующее: «Поединок пройдет 1 апреля в Дортмунде».

Отметим, что бой состоится за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе.

Титулом WBC до недавнего времени владел представитель Великобритании Тони Белью, который был лишен его после анонса поединка с соотечественником Дэвидом Хэем. Титулом чемпиона мира «в отпуске» владеет россиянин Григорий Дрозд, который в настоящее время не выступает из-за травмы.

Спортсмен из РФ в случае возвращения на ринг в первоочередном порядке получит право встретиться с действующим обладателем чемпионского титула.

Напомним, в активе Бриедиса 21 победа (18 – нокаутом) и ни одного поражения. Хук известен российским болельщикам по боям против Александра Поветкина и Дениса Лебедева, причем оба поединка сопровождались скандалами. Всего на счету Хука 40 побед (27 – нокаутом) три поражения и одна ничья.

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