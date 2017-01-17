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Полузащитник «Барселоны»: Не хотел даже слушать Венгера, дал понять ему, что хочу остаться

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Серхи Сампер, который выступает на правах аренды за «Гранаду», заявил, что минувшим летом мог стать игроком лондонского «Арсенала».

«Не хотел даже слушать Венгера. Дал понять этому тренеру, что хочу остаться в своей родной команде. Уверен, что в будущем «Барселона» сделает меня счастливым.

Чувствую себя в «Гранаде» важным игроком команды, здесь я счастлив, и я надеюсь, что мы сумеем достичь поставленных целей», – сказал испанец.

В нынешнем сезоне  21-летний футболист провел во всех турнирах 14 матчей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 5 млн евро, а его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2019 года.

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