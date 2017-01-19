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«Локомотив» - «Базель». Начало текстовой трансляции – 18:00 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четверг футболисты московского «Локомотива» в товарищеском матче сыграют со швейцарским «Базелем».

Их матч пройдет в испанском Эстепоне и начнется в 18:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Ранее на этом учебно-тренировочном сборе в Испании «Локомотив» обыграл молодежный состав бременского «Вердера» (2:0).

Матч

Локомотив - Базель

Место и дата

19 января 18:00, Мунисипал де Марбелья, Текстовая трансляция

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