«Локомотив» - «Базель». Начало текстовой трансляции – 18:00 мск

В четверг футболисты московского «Локомотива» в товарищеском матче сыграют со швейцарским «Базелем».

Их матч пройдет в испанском Эстепоне и начнется в 18:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Ранее на этом учебно-тренировочном сборе в Испании «Локомотив» обыграл молодежный состав бременского «Вердера» (2:0).