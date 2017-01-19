День в истории. Светлане Хоркиной – 38 лет!
19 января свое 38-летие отмечает прославленная российская
гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.
Она родилась 19 января 1979 года в Белгороде. Спортивной
гимнастикой начала заниматься в четыре года. Первым тренером был Борис Пилкин.
В 1992 году вошла в состав сборной команды России. Своего
первого крупного успеха Светлана Хоркина добилась на чемпионате мира-1994,
выиграв серебряную медаль. В следующем году на чемпионате Европы она завоевала
одну серебряную и две бронзовые медали, а затем стала победителем чемпионата
мира-1995.
На Олимпиаде в Атланте в 1996 году Хоркина стала первой на
разновысоких брусьях и второй - в многоборье. Олимпиада-2000 в Сиднее вновь
принесла спортсменке золото на разновысоких брусьях, а также серебро в вольных
упражнениях.
С 1995 года по 2001 год она стала первой на всех
состязаниях, проводимых на разновысоких брусьях. Многие элементы, исполняемые
Хоркиной на брусьях, были сложны и придуманы специально для нее из-за ее
высокого роста, не свойственного гимнасткам.
На Олимпиаде в Афинах в 2004 году Хоркина завоевала
серебряную медаль в многоборье и стала второй гимнасткой в истории, ставшей
призером трех Олимпийских игр.
В конце августа 2004 года Хоркина объявила о завершении
спортивной карьеры. В 2007 году в Белгороде в честь Светланы Хоркиной был
установлен памятник.