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День в истории. Светлане Хоркиной – 38 лет!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

19 января свое 38-летие отмечает прославленная российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

Она родилась 19 января 1979 года в Белгороде. Спортивной гимнастикой начала заниматься в четыре года. Первым тренером был Борис Пилкин.

В 1992 году вошла в состав сборной команды России. Своего первого крупного успеха Светлана Хоркина добилась на чемпионате мира-1994, выиграв серебряную медаль. В следующем году на чемпионате Европы она завоевала одну серебряную и две бронзовые медали, а затем стала победителем чемпионата мира-1995.

На Олимпиаде в Атланте в 1996 году Хоркина стала первой на разновысоких брусьях и второй - в многоборье. Олимпиада-2000 в Сиднее вновь принесла спортсменке золото на разновысоких брусьях, а также серебро в вольных упражнениях.

С 1995 года по 2001 год она стала первой на всех состязаниях, проводимых на разновысоких брусьях. Многие элементы, исполняемые Хоркиной на брусьях, были сложны и придуманы специально для нее из-за ее высокого роста, не свойственного гимнасткам.

На Олимпиаде в Афинах в 2004 году Хоркина завоевала серебряную медаль в многоборье и стала второй гимнасткой в истории, ставшей призером трех Олимпийских игр.

В конце августа 2004 года Хоркина объявила о завершении спортивной карьеры. В 2007 году в Белгороде в честь Светланы Хоркиной был установлен памятник.

Сейчас Светлана Васильевна ведет активную общественную и политическую деятельность.
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