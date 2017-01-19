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День в истории. Спартаку Гогниеву – 36 лет!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

19 января свое 36-летие отмечает российский футболист Спартак Гогниев.

В высшем дивизионе чемпионата России Спартак Гогниев выступал за девять команд: «Динамо» (2000, 2001), ЦСКА (2001—2003), «Ротор» (2004), «Аланию» (2005), «Сатурн» (2006), «Ростов» (2006), «Кубань» (2007), «Краснодар» (2011), «Урал» (2013-2016), что является рекордом.

В 2003 году Спартак Гогниев вызывался в первую сборную страны на матч против команды Грузии, но на поле так и не появился.

Главные достижения в карьере Гогниева связаны с ЦСКА. Вместе с ним Спартак в 2003 году стал чемпионом России, обладателем серебряной медали-2002, а также в сезоне-2001/2002 завоевал национальный Кубок.

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