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Защитник молодежной сборной Панамы прибыл на просмотр в «Зенит-2»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник панамского клуба «Сан-Франциско» и молодежной сборной Панамы Андрес Андраде приехал в расположение «Зенита-2», который проводит сбор в Испании.

- Андраде присоединился к команде для прохождения просмотра. Контракт еще не заключен. У меня пока нет информации, будет ли он участвовать и в других сборах «Зенита-2», - сообщил корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» представитель игрока Умберто Пелаэс.

Напомним, ранее о том, что Андраде пройдет просмотр в «Зените-2», сообщил панамский комментатор Альваро Мартинез. Сбор подопечных Владислава Радимова в Коста-Баллене проходит с 15 по 27 января.

18-летний футболист в «Сан-Франциско» числится в команде U-19. На счету Андраде один матч за основной состав клуба в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. В начале января 2017 года защитник привлекался к сбору молодежной сборной Панамы, которая в феврале выступит на Золотом кубке КОНКАКАФ среди игроков не старше 20 лет. 

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