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ЦСКА – «Бамберг». Начало текстовой трансляции – 20:00 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четверг в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги сыграют московский ЦСКА и немецкий «Бамберг».

Их матч пройдет в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

В стартовых 17 матчах ЦСКА одержал 13 побед и расположился на первом месте в турнирной таблице. У «Бамберга» было в активе семь викторий при 10 поражениях.

Матч

ЦСКА - Бамберг

Место и дата

19 января 20:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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