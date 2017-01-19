ЦСКА – «Бамберг». Начало текстовой трансляции – 20:00 мск

В четверг в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги сыграют московский ЦСКА и немецкий «Бамберг».

Их матч пройдет в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

В стартовых 17 матчах ЦСКА одержал 13 побед и расположился на первом месте в турнирной таблице. У «Бамберга» было в активе семь викторий при 10 поражениях.