ЦСКА – «Бамберг». Начало текстовой трансляции – 20:00 мск
В четверг в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги
сыграют московский ЦСКА и немецкий «Бамберг».
Их матч пройдет в Москве и начнется в 20:00 по московскому
времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
В стартовых 17 матчах ЦСКА одержал 13 побед и расположился на первом месте в турнирной таблице. У «Бамберга» было в активе семь викторий при 10 поражениях.
Матч
Место и дата
19 января 20:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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