НХЛ. «Эдмонтон» - «Флорида», «Лос-Анджелес» - «Сан-Хосе» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Национальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
19 января
Матч
Монреаль - Питтсбург - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)2-й период
Голы:
Коул (Малкин, Хорнквист), 14:52 (0:1). Фер (Куниц, Уилсон), 25:19 (0:2).
Место и дата
19 января 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Детройт - Бостон - 1:4 (1:4, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Ватрано (Бержерон, МакКуэйд), 0:44 (0:1). Карло (Бержерон, Маршанд), 2:27 (0:2). Ватрано (Крейчи, Спунер), 8:50 (0:3). Ларкин (Татар), 15:32 (1:3). Бержерон (Маршанд, Крюг), 19:01 (1:4).
Место и дата
19 января 04:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 января 05:30, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 января 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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