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НХЛ. «Эдмонтон» - «Флорида», «Лос-Анджелес» - «Сан-Хосе» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Национальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

19 января

Матч

Виннипег - Аризона - 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

2-й период

Голы:

Джурис (Круз), 2:49 (0:1). Моррисси (Бафлин, Перро), 3:36 (1:1). Экман-Ларссон 8:50 (1:2). Уилер (Литтл, Перро), 23:03 (2:2). Копп (Торберн, Петан), 24:42 (3:2).

Место и дата

19 января 03:30, МТС Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Монреаль - Питтсбург - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

2-й период

Голы:

Коул (Малкин, Хорнквист), 14:52 (0:1). Фер (Куниц, Уилсон), 25:19 (0:2).

Место и дата

19 января 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Детройт - Бостон - 1:4 (1:4, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Ватрано (Бержерон, МакКуэйд), 0:44 (0:1). Карло (Бержерон, Маршанд), 2:27 (0:2). Ватрано (Крейчи, Спунер), 8:50 (0:3). Ларкин (Татар), 15:32 (1:3). Бержерон (Маршанд, Крюг), 19:01 (1:4).

Место и дата

19 января 04:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Эдмонтон - Флорида

Место и дата

19 января 05:30, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция

Матч

Лос-Анджелес - Сан-Хосе

Место и дата

19 января 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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