Нико Росберг: Не сомневаюсь, что Валттери прекрасно впишется в команду
Немецкий
автогонщик, действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг прокомментировал
переход Валттери Боттаса из «Уильямса» в «Мерседес».
«Думаю,
для команды это отличная новость. Я рад, что они довольно быстро нашли отличный
вариант. Я не сомневаюсь, что он прекрасно справится с работой и хорошо
впишется в команду.
Я буду внимательно смотреть трансляции и следить за результатами Валттери. Особенно за его соперничеством с Льюисом», - сказал Росберг.
Напомним, вчера «Мерседес» официально объявил о подписании контракта с Боттасом, который пришел на смену завершившему карьеру Росбергу.
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