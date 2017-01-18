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Нико Росберг: Не сомневаюсь, что Валттери прекрасно впишется в команду

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Немецкий автогонщик, действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг прокомментировал переход Валттери Боттаса из «Уильямса» в «Мерседес».

«Думаю, для команды это отличная новость. Я рад, что они довольно быстро нашли отличный вариант. Я не сомневаюсь, что он прекрасно справится с работой и хорошо впишется в команду.

Я буду внимательно смотреть трансляции и следить за результатами Валттери. Особенно за его соперничеством с Льюисом», - сказал Росберг.

Напомним, вчера «Мерседес» официально объявил о подписании контракта с Боттасом, который пришел на смену завершившему карьеру Росбергу. 

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