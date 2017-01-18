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Сборная России уступила французам на ЧМ по гандболу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборная России уступила французам на ЧМ по гандболу
Источник: Reuters

В матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира по гандболу мужская сборная России уступила команде Франции со счетом 24:35.

Российская команда обеспечила себе выход в плей-офф, набрав в трех предыдущих матчах четыре очка. Лидируют французы, в их активе восемь очков. У Норвегии - шесть.

«Советский спорт» провел текстовую трансляцию этой встречи.  

В заключительном туре Россия 19 января сыграет со сборной Бразилии. Начало матча в 16:00 по московскому времени.

Напомним, в турнире принимают участие 24 команды. На первом этапе они разбиты на четыре группы. В плей-офф выйдут по четыре сборные из каждой группы. Матчи группового этапа сборная России проведет в Нанте. Игры плей-офф состоятся в Альбервилле, Лилле, Монпелье и Париже. Полуфиналы (26 и 27 января), матч за третье место (28 января) и финал (29 января) пройдут в Париже. 

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