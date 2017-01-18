Анвар Гатиятулин: К сожалению, нас подводит реализация
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тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды от «Автомобилиста»
(0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу. К сожалению, подводит реализация. Мы работаем над этим постоянно. В овертайме, конечно, допустили ошибку при входе в зону и проиграли. Огромное спасибо болельщикам за поддержку, которые всю домашнюю серию нас гонят вперед», - сказал Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции.
Матч
Трактор - Автомобилист - 0:1 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Чистов 64:07 (0:1).
Место и дата
17 января 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
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