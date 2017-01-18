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Анвар Гатиятулин: К сожалению, нас подводит реализация

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды от «Автомобилиста» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу. К сожалению, подводит реализация. Мы работаем над этим постоянно. В овертайме, конечно, допустили ошибку при входе в зону и проиграли. Огромное спасибо болельщикам за поддержку, которые всю домашнюю серию нас гонят вперед», - сказал Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции.

Матч

Трактор - Автомобилист - 0:1 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Чистов 64:07 (0:1).

Место и дата

17 января 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

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