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Антон Миранчук успешно перенес операцию на стопе

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, получивший травму стопы на сборе в Эстепоне, успешно прооперирован.

«В ближайшее время Миранчук вернется в расположение команды на сборе в Испании и начнет реабилитацию. Желаем Антону скорейшего возвращения в строй», - говорится на официальном сайте железнодрожников.

21-летний футболист получил повреждение в среду на тренировке. После медицинского обследования выяснилось, что хавбеку потребуется хирургическое вмешательство.

Напомним, Миранчук находится в структуре «Локомотива» с 2011 года, но до сих пор еще не дебютировал в матчах за основную команду в чемпионате России. В 2016 году выступал на правах аренды за «Левадию», в составе которой забил 15 мячей в 35 матчах, став вице-чемпионом Эстонии. В ноябре вернулся из аренды в «Локомотив».

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