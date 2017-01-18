Антон Миранчук успешно перенес операцию на стопе
Полузащитник
«Локомотива» Антон Миранчук, получивший травму стопы на сборе в Эстепоне,
успешно прооперирован.
«В ближайшее время Миранчук вернется в расположение команды на сборе в Испании и начнет реабилитацию. Желаем Антону скорейшего возвращения в строй», - говорится на официальном сайте железнодрожников.
🏥 Антон Миранчук успешно прооперирован и вскоре присоединится к команде на сборахhttps://t.co/CVuec8rdO1— ФК Локомотив (@fclm_official) 17 января 2017 г.
21-летний футболист получил
повреждение в среду на тренировке. После медицинского обследования выяснилось, что
хавбеку потребуется хирургическое вмешательство.
Напомним, Миранчук
находится в структуре «Локомотива» с 2011 года, но до сих пор еще не
дебютировал в матчах за основную команду в чемпионате России. В 2016 году
выступал на правах аренды за «Левадию», в составе которой забил 15 мячей в 35
матчах, став вице-чемпионом Эстонии. В ноябре вернулся из аренды в «Локомотив».