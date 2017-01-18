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Фернандес уволен с поста главного тренер хихонского «Спортинга»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хихонский «Спортинг» отправил в отставку главного тренера Абелардо Фернандеса, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Такое решение было принято Советом директоров клуба после анализа текущей ситуации и спортивных результатов команды.

46-летний испанский специалист возглавил команду в 2014 году.

В текущем сезоне «Спортинг» после 18 туров чемпионата Испании идет в зоне вылета, на 18-й строчке, имея в активе 12 очков.

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