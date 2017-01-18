Фернандес уволен с поста главного тренер хихонского «Спортинга»

Иван Ракитич: Если бы мне пришлось прыгать с моста ради Энрике, сделал бы это без всяких раздумий

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич оценил роль в своей карьере наставника сине-гранатовых Луиса Энрике, отметив, что он перешел в стан каталонского клуба из «Севильи» по инициативе тренера.