Фернандес уволен с поста главного тренер хихонского «Спортинга»
Хихонский
«Спортинг» отправил в отставку главного тренера Абелардо Фернандеса, сообщает официальный
сайт испанского клуба.
Такое
решение было принято Советом директоров клуба после анализа текущей ситуации и
спортивных результатов команды.
46-летний
испанский специалист возглавил команду в 2014 году.
В
текущем сезоне «Спортинг» после 18 туров чемпионата Испании идет в зоне вылета,
на 18-й строчке, имея в активе 12 очков.
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