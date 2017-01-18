Тренер: Михаил Южный почувствовал себя плохо из-за жары и духоты

Российский теннисист Михаил Южный продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде несмотря на досрочное прекращение борьбы в матче первого круга одиночного турнира из-за плохого самочувствия, сообщил корреспонденту «Советского спорта» тренер спортсмена Борис Собкин.

Во вторник Южный снялся с матча первого круга Australian Open против киприота Маркоса Багдатиса при счете 3:6, 0:3. Температура в Мельбурне, где проходит турнир, в этот день достигала 38 градусов по Цельсию. На среду запланирован парный матч с участием россиянина - в дуэте с Филиппом Петцшнером из Германии Южный должен сыграть с Жаном-Жюльеном Роже (Голландия)/Хорией Текау (Румыния).

«Михаил почувствовал себя плохо из-за жары и духоты, ему трудно было дышать и играть долгие розыгрыши, - рассказал Собкин. - Пару играть он собирается, тем более что в Мельбурне в среду 19 градусов».

34-летний Южный выступает на 16-м Открытом чемпионате Австралии в своей карьере, лучшим его достижением на этом турнире был выход в четвертьфинал в 2008-м году.