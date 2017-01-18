В Москву прибыли фанаты, которых досрочно освободили из французской тюрьмы

В ночь со вторника на среду в Россию вернулись двое российских фанатов, которые с лета прошлого года отбывали срок в марсельской тюрьме Ле Бомет за участие в беспорядках, произошедших перед матчем Англия – Россия на Евро-2016.

16 июня в Марселе за участие в столкновениях с полицией и английскими фанатами были осуждены директор по работе с болельщиками московского «Локомотива» Алексей Ерунов (на два года), исполнительный директор фан-клуба тульского «Арсенала» Сергей Горбачев (на 18 месяцев) и руководитель фан-клуба московского «Динамо» Николай Морозов (на год).

Однако всех троих освободили досрочно. Морозов был возвращен французской стороной в Москву в конце декабря, Ерунов и Горбачев прибыли сегодня.