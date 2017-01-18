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Владимир Крикунов: В овертайме нам повезло немножко больше

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу своих подопечных над «Тракторо» (1:0 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Обе команды хотели выиграть. Играли аккуратно, не было ни одного удаления, что редкий случай, по крайней мере, для нашей команды. У «Трактора» было побольше моментов, у нас поменьше. Обе команды играли на результат. В овертайме нам повезло немножко больше. Плюс у нас очень хорошо сыграл вратарь. И в целом всем ребятам спасибо за хорошую работу», - сказал Крикунов на послематчевой пресс-конференции.

Матч

Трактор - Автомобилист - 0:1 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Чистов 64:07 (0:1).

Место и дата

17 января 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

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