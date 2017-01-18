Владимир Крикунов: В овертайме нам повезло немножко больше
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тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу своих
подопечных над «Тракторо» (1:0 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Обе команды хотели выиграть. Играли аккуратно, не было ни одного удаления, что редкий случай, по крайней мере, для нашей команды. У «Трактора» было побольше моментов, у нас поменьше. Обе команды играли на результат. В овертайме нам повезло немножко больше. Плюс у нас очень хорошо сыграл вратарь. И в целом всем ребятам спасибо за хорошую работу», - сказал Крикунов на послематчевой пресс-конференции.
Матч
Трактор - Автомобилист - 0:1 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Чистов 64:07 (0:1).
Место и дата
17 января 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
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