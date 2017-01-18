Владимир Крикунов: В овертайме нам повезло немножко больше

Борис Майоров: В этом году ЦСКА не одолеет СКА. Но спасибо москвичам за борьбу

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о соперничестве двух армейских клубов за лидерство в чемпионате КХЛ.