Дмитрий Торгованов: Поражение от сборной Франции - не трагедия

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов прокомментировал поражение от Франции (24:35) в матче четвертого тура группового раунда чемпионата мира.

«Прежде всего я поздравляю сборную Франции с великолепной игрой. В первом тайме мы показали достаточно неплохую игру в нападении, но при этом не справились в защите. Увы, вратари тоже не сыграли на своем уровне. Во втором тайме, в первые десять минут, у нас не получилась игра в нападении, в результате получили быстрые контратаки. Мы играли на чужой площадке, когда сборную Франции поддерживали 10 тысяч зрителей, и многие наши гандболисты никогда не были в такой атмосфере, мы это тоже понимаем. Я не вижу трагедии, что мы проиграли Франции, впереди у нас матч с Бразилией, в котором мы должны исключить ошибки, которые допустили в этой игре», - сказал Торгованов на послематчевой пресс-конференции.

Несмотря на поражение, российская команда обеспечила себе выход в плей-офф, набрав в трех предыдущих матчах четыре очка. Лидируют французы, в их активе восемь очков. У Норвегии - шесть.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.