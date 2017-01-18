Фанаты Ерунов и Горбачев, освобожденные из тюрьмы, заявили, что через два года вернутся во Францию (видео)

Как уже сообщал «Советский спорт» фанаты Алексей Ерунов и Сергей Горбачев вернулись в Россию. Во Франции они были освобождены из тюрьмы, где отбывали срок за участие в беспорядках перед матчем Россия - Англия на Евро-2016.

- Во Францию вернемся через два года. У нас куча недоделанной работы, - заявили фанаты в аэропорту Шереметьево.

Фанаты Ерунов и Горбачев, освобожденные из тюрьмы: Через 2 года вернемся во Францию. У нас куча недоделанной работы pic.twitter.com/RLKB0TMcaO — Артем Локалов (@lokalov) 17 января 2017 г.

Напомним, 6 июня в Марселе за участие в столкновениях с полицией и английскими фанатами были осуждены директор по работе с болельщиками московского «Локомотива» Алексей Ерунов (на два года), исполнительный директор фан-клуба тульского «Арсенала» Сергей Горбачев (на 18 месяцев) и руководитель фан-клуба московского «Динамо» Николай Морозов (на год).

Однако всех троих освободили досрочно. Морозов был возвращен французской стороной в Москву в конце декабря, Ерунов и Горбачев прибыли сегодня.