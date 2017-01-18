Александр Головин: Дико скучал по мячу, по футболу, но теперь и на моей улице праздник
Полузащитник ЦСКА Александр Головин, пропустивший ряд тренировок из-за
вирусного заболевания, рассказал о своем самочувствии.
— Саша, как
дались тебе сегодняшние нагрузки?
— Нормально, поскольку ничего тяжелого на сегодняшней тренировке не было.
Спокойно отработал положенное время, чему очень рад. Нужно скорее наверстывать
упущенное, набирать форму.
— Досадно
прилететь на первый сбор и сразу свалиться с температурой.
— Не то слово. Считал часы, когда смогу выйти на поле. В номере лежать
было очень скучно, а выходить поначалу никуда было нельзя, чтобы не заразить
остальных. Но все уже позади, я включился в работу, настроение замечательное!
Дико скучал по мячу, по футболу, но теперь и на моей улице праздник!
— Скоро первые
товарищеские матчи. Успеешь восстановить кондиции, чтобы сыграть?
— Рассчитываю на это. Буду работать изо всех сил и, надеюсь, тренеры
дадут мне игровое время.
— Наверняка
придется работать и между сборами, чтобы сравняться с партнерами в готовности?
— Планы именно такие. Пока не знаю, останусь ли на три выходных в
Кампоаморе, но, в любом случае, и в паузу буду тренироваться каждый день.