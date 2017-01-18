Александр Головин: Дико скучал по мячу, по футболу, но теперь и на моей улице праздник

Полузащитник ЦСКА Александр Головин, пропустивший ряд тренировок из-за вирусного заболевания, рассказал о своем самочувствии.

— Саша, как дались тебе сегодняшние нагрузки?

— Нормально, поскольку ничего тяжелого на сегодняшней тренировке не было. Спокойно отработал положенное время, чему очень рад. Нужно скорее наверстывать упущенное, набирать форму.

— Досадно прилететь на первый сбор и сразу свалиться с температурой.

— Не то слово. Считал часы, когда смогу выйти на поле. В номере лежать было очень скучно, а выходить поначалу никуда было нельзя, чтобы не заразить остальных. Но все уже позади, я включился в работу, настроение замечательное! Дико скучал по мячу, по футболу, но теперь и на моей улице праздник!

— Скоро первые товарищеские матчи. Успеешь восстановить кондиции, чтобы сыграть?

— Рассчитываю на это. Буду работать изо всех сил и, надеюсь, тренеры дадут мне игровое время.

— Наверняка придется работать и между сборами, чтобы сравняться с партнерами в готовности?

— Планы именно такие. Пока не знаю, останусь ли на три выходных в Кампоаморе, но, в любом случае, и в паузу буду тренироваться каждый день.