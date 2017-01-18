Фанаты, освобожденные из тюрьмы: Нас отправили в заключение, чтобы устроить образцово-показательную смерть (видео)

Российские фанаты Сергей Горбачев и Алексей Ерунов, освобожденные из французской тюрьмы Ле Бомет, рассказали об условиях содержания.

- По десятибальной системе условия содержания - между двойкой и тройкой. Отношение со стороны людей хорошее. Все любят Путина, как и мы. Сейчас больше всего хотим увидеть сво семьи, - заявил Горбачев.

Напомним, Сергей Горбачев и Алексей Ерунов были осуждены за участие в беспорядках перед матчем Евро-2016 Англия - Россия и были досрочно освобождены.

- Сложно назвать наши действия криминалом. Все, чтобы устроить образцово-показательную смерть. Поэтому мы были отправлены в заключение, - добавил Горбачев.

- Кем вы себя ощущаете? Преступниками? Героями?

- Гражданами Российской Федерации.



