«Динамо» (Москва) – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В среду, 18 января в матче регулярного чемпионата Континентальной
хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» сыграет с ЦСКА.
Встреча пройдет в ледовом дворце ВТБ и начнется в 19:30 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Армейцы со 114-ю очками занимают второе место в Западной конференции, а
бело-голубые в ней же расположились на пятой строчке, имея в активе 89 баллов.
Стоит отметить, команды уже трижды встречались в этом сезоне. Дважды в
серии буллитов оказывалось «Динамо» (3:2Б и 5:4Б). И один раз удача было на
стороне ЦСКА (5:3).
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
18 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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