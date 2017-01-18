«Динамо» (Москва) – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

В среду, 18 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» сыграет с ЦСКА.

Встреча пройдет в ледовом дворце ВТБ и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Армейцы со 114-ю очками занимают второе место в Западной конференции, а бело-голубые в ней же расположились на пятой строчке, имея в активе 89 баллов.

Стоит отметить, команды уже трижды встречались в этом сезоне. Дважды в серии буллитов оказывалось «Динамо» (3:2Б и 5:4Б). И один раз удача было на стороне ЦСКА (5:3).

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